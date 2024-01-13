Головин отдал голевой пас в матче с «Реймсом»

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин отдал голевую передачу в домашнем матче 18-го тура чемпионата Франции против «Реймса».



Россиянин записал на свой счет результативный пас на 49-й минуте встречи, ассистировав 33-летнему французскому нападающему Виссаму Бен-Йеддеру. На данный момент в матче продолжается второй тайм, счет игры 2:1 в пользу «Реймса». В составе гостей отличились 30-летний мальтиец Тедди Теума и 22-летний немец Рада Хадра.

Головин перебрался в «Монако» из столичного ЦСКА летом 2018 года. Его трансфер стал рекордным по стоимости в истории клуба. Головин перешел во французский клуб за €30 млн.

В текущем сезоне россиянин провел 15 матчей, забив пять мячей. Головин несколько раз признавался болельщиками «Монако» лучшим игроком команды.

После 17 матчей «Монако», набрав 33 очка, занимает третью строчку в турнирной таблице. На два очка больше у идущей второй «Ниццы». Лидер чемпионата — «ПСЖ» (40 очков).

Ранее сообщалось, что «Челси» впервые с 2022 года выиграл три матча подряд в чемпионате Англии.