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«Челси» впервые с 2022 года выиграл три матча подряд в чемпионате Англии

«Челси» впервые с 2022 года выиграл три матча подряд в АПЛ

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Reuters

Лондонский «Челси» впервые с октября 2022 года выиграл три матча подряд в Английской премьер-лиге (АПЛ).

В матче 21-го тура чемпионата Англии «синие» в столичном дерби оказались сильнее «Фулхэма». Игра прошла на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилась победой команды под руководством Маурисио Почеттино со счетом 1:0. В составе победителей единственный мяч на свой счет записал Коул Палмер, реализовавший одиннадцатиметровый удар в добавленное время к первому тайму.

После этой победы «Челси» набрал 31 очко и поднялся на восьмую строчку в турнирной таблице АПЛ, опередив «Манчестер Юнайтед», который уступает лондонцам по дополнительным показателям. Перед победой над «Фулхэмом» «синие» одолели «Кристал Пэлас» и «Лутон Таун».

Маурисио Почеттино возглавил «Челси» в июне 2023 года. До этого аргентинский специалист тренировал «Пари Сен-Жермен», «Тоттенхэм» и «Эспаньол». В качестве футболиста Почеттино выступал за «Эспаньол» с 1994 по 2000 год и с 2004 по 2006 год, а затем завершил карьеру. Аргентинец также поиграл в «Пари Сен-Жермен» и «Бордо».

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