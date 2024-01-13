Участник «Голоса»: буду очень рад, если «Наполи» Хвичи Кварацхелии обыграет «Барселону»

Участник шоу «Голос», бывший член сборной России по вольной борьбе, медийный футболист Торнике Квитатиани в интервью «Газете.Ru» рассказал о знакомстве с нападающим «Наполи» Хвичей Кварацхелией, который выступал в России за московский «Локомотив» и казанский «Рубин».

«Я знаком с Хвичей через социальные сети. Мы, как два знаменитых грузина, были подписаны друг на друга еще до того, как он перешел в «Наполи». Я в свое время летал в Неаполь, чтобы посмотреть матч Лиги чемпионов, когда они играли с «Миланом», и после этого мне удалось с ним познакомиться. Мы сфотографировались в вестибюле гостиницы, пожелали друг другу удачи. Мы, маленький грузинский народ, гордимся успехами друг друга! Представляете, нас всего 4-5 миллионов, а у нас есть Хвича Кварацхелия, которого знают во всем футбольном мире», — сказал Квитатиани.

Также участник «Голоса» пожелал Кварацхелии удачи в 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны». Первый матч противостояния пройдет на поле «Наполи» 21 февраля, а ответный — на «Камп Ноу» 12 марта.

«Самое главное — я желаю Хвиче сыграть с «Барселоной» без травм, а остальное как будет. Я буду очень рад, если «Наполи» обыграет «Барселону». Обе команды находятся не в лучшей форме, а Лига чемпионов — это самый непредсказуемый турнир. Буду смотреть эти матчи в прямом эфире и болеть за «Наполи», — сказал Квитатиани.

Ранее участник «Голоса» рассказал, как капитан «Спартака» Джикия звал его в свою команду.