Участник «Голоса» заявил, что отказался бы от перехода в «Амкал» и 2DROTS

Участник шоу «Голос», бывший член сборной России по вольной борьбе, игрок медийной команды «Стармикс» Торнике Квитатиани в интервью «Газете.Ru» рассказал, почему отказался бы от предложения двух грандов медиафутбола — «Амкала» и 2DROTS.

«Скажу честно: ни одну из этих команд не выбрал бы. На данный момент я рассуждаю так: если играть по любителям, то только в «Стармиксе», где я начинал с истоков. Хочу быть в этой команде как Франческо Тотти в «Роме» (итальянец играл за «Рому» всю карьеру — с 1992 по 2017 год. — «Газета.Ru»), — сказал Квитатиани.

Также участник «Голоса» поделился ожиданиями от пятого сезона Медийной футбольной лиги.

«Очень надеюсь, что «Стармикс» будет в пятом сезоне МФЛ. Разумеется, с каждым сезоном уровень лиги становится выше, играть тяжелее. Но я считаю, что мы в «Стармиксе» очень достойно ворвались в турнир, а самое главное — по-мужски приняли эстафету. К сожалению, нам не удалось выйти из группы. В нашей группе из пяти команд три стали полуфиналистами, а две вышли в финал. Но я надеюсь, что в пятом сезоне мы покажем себя с лучшей стороны», — сказал Квитатиани.

Ранее участник «Голоса» назвал сильнейшую команду Медиалиги. По его мнению, это не «Амкал» и не 2DROTS.