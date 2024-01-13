Участник «Голоса»: Сычев не выкладывался на 100% в матчах Медиалиги, он уже всем все доказал

Участник шоу «Голос», бывший член сборной России по вольной борьбе, медийный футболист Торнике Квитатиани в интервью «Газете.Ru» рассказал о совместной игре с Дмитрием Сычевым за медийную команду «Стармикс».

«Это был бесценный опыт для меня — любителя — играть с легендой российского футбола. Несмотря на то, что фамилия Сычева в футбольном пространстве знаменита, с нами на поле и в раздевалке Дмитрий был очень простым и добрым человеком. Чувствовался профессионализм, хотя он и не выкладывался на 100%, ведь он уже давно все всем доказал.

Сейчас он играет для себя, для поддержания формы. Говорят, что можно уйти из спорта, но спорт из тебя не уйдет. Это был бесценный опыт, когда ты можешь получить пас от игрока, который играл с великими футболистами и сам считается легендой российского футбола. Общение с Дмитрием оставило самые положительные впечатления», — сказал Квитатиани.

Сычев является бронзовым призером чемпионата Европы — 2008 в составе сборной России и чемпионом страны 2004 года в составе московского «Локомотива».

Ранее участник «Голоса» раскрыл, как борцовское прошлое помогло ему пробиться на шоу.