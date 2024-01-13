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В Госдуме объяснили, почему Гашек нападает на Россию

Депутат Журова: есть центр сбора информации о России, который управляет СМИ

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Максим Блинов/РИА Новости

Светлана Журова, депутат Государственной думы и олимпийская чемпионка Турина-2006 в конькобежном спорте на дистанции 500 м в комментарии для «Газеты.Ru» заявила, что бывший известный хоккейный вратарь, а ныне чешский политик Доминик Гашек постоянно негативно высказывается о России, потому что его регулярно спрашивают об этом журналисты. Кроме того, политик считает, что он делает это в моменты, когда негативный фон в отношении отечественного спорта становится меньше.

«У меня даже возникает ощущение, что есть некий центр сбора информации, и когда они видят, что негатив в отношении России угасает, они дают команду какому-то изданию: так, задайте вопрос Гашеку! Ну не сам же Гашек выходит к журналистам и говорит: вы знаете, я хочу прокомментировать». Сужу по себе – мне звонят журналисты и просят прокомментировать ту или иную тему. В этом явно есть какой-то заказ – в представлении России в негативном ключе в спорте. Давайте звонить Гашеку, и мы точно не ошибемся – он обязательно скажет какую-то гадость про русских. Методика понятна: так называемая гибридная, информационная война. В отношении спорта она ведется таким образом», — считает Журова.

Доминик Гашек является олимпийским чемпионом и обладателем Кубка Стэнли, а также двукратным самым ценным игроком и шестикратным лучшим голкипером сезона в НХЛ. Свою профессиональную карьеру он заканчивал в Континентальной хоккейной лиге в московском «Спартаке». При этом после начала специальной военной операции он постоянно негативно высказывается о России, а также требует от НХЛ запретить российским хоккеистам выступать в этой лиге.

Ранее арбитр КХЛ извинился перед тренером «Авангарда» за нецензурную брань.

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