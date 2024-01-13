Участник «Голоса» раскрыл, как борцовское прошлое помогло ему пробиться на шоу

Участник шоу «Голос», бывший член сборной России по вольной борьбе, медийный футболист Торнике Квитатиани в интервью «Газете.Ru» рассказал, как спортивное прошлое помогло ему пройти кастинг на шоу.

«Спорт мне помог во всем, потому что спорт — это дисциплина. Можно сказать, что спорт мне помог попасть в «Голос», потому что на кастинге Юрий Аксюта спросил меня, каким спортом я занимаюсь, и я ответил, что я в сборной России по вольной борьбе. Это помогло мне пройти. Я как борец-певец очень им подходил, потому что для шоу нужны самые разные персонажи.

Так как я не был готов к творческой жизни, то тогда трудностей это не вызывало. Сейчас, когда я уже знаю, как проходят съемки, какой у них может быть тайминг, я могу немного поворчать, что очень долго ждать. Но слава богу, что есть работа и съемки. Надо молчать и работать!» — рассказал Квитатиани.

Певец дошел до четвертьфинала шоу «Голос», его наставником был Дима Билан.

Ранее участник шоу «Голос» назвал Этери Тутберидзе «легендой».