Названо качество, в котором для успеха необходимо прибавить Рублеву

Известный отечественный специалист, заслуженный тренер РСФСР по теннису Виктор Янчук в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о шансах Андрея Рублева на стартующем 15 января Australian Open. Знаменитый тренер считает, что у пятой ракетки мира достаточно класса, чтобы ставить перед собой самые высокие задачи.

«Теоретически, ему хватает класса, чтобы обыграть любого. Его стиля игры, его мощных ударов справа, его настроя хватает. Посмотрим, как он сыграет в Австралии. Ну, ему, конечно, надо быть немножечко поспокойнее, поуравновешеннее, больше контролировать самого себя», — считает Янчук.

Андрей Рублев посеян в Мельбурне в этом году под пятым номером. Его лучшим результатом на Открытом чемпионате Австралии в мужском одиночном разряде является выход в четвертьфинал. До этой стадии россиянин добирался в 2021 и в 2023 годах. Перед стартом Australian Open Рублев одержал победу на турнире АТР в Гонконге. Этот титул стал для него 15-м индивидуальным в профессиональной карьере на уровне тура. По этому показателю он сравнялся с Маратом Сафиным.

Ранее российская теннисистка поднялась на 11 позиций в рейтинге WTA.