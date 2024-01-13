«Я не готов»: Тихонов заявил, что не планирует работать в «Спартаке»

Главный тренер красноярского «Енисея» Андрей Тихонов в интервью «РБ Спорт» заявил, что на данный момент не готов работать в московском «Спартаке».

По его словам, работа в стане красно-белых требует особого внимания и отношения.

«Чтобы работать в «Спартаке», надо быть достойным. К «Спартаку» нужно быть готовым, это большая ответственность. Готов ли я к этой ответственности? Нет», — заявил Тихонов.

Тихонов защищал цвета «Спартака» с 1992 по 2000 год. В 2011 году он провел прощальный матч за красно-белых. В составе москвичей Тихонов восемь раз стал чемпионом России.

Красно-белые под руководством Гильермо Абаскаля заняли пятое место в первой части сезона Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав за 18 туров 30 очков. «Спартак» на восемь баллов отстает от лидирующего «Краснодара» и на шесть — от чемпиона страны петербургского «Зенита».

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