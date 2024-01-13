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Российский тренер готов рассмотреть предложения из-за границы

Тренер «Шинника» Черышев готов рассмотреть предложения от казахстанских клубов

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Григорий Соколов/РИА «Новости»

Главный тренер ярославского «Шинника» Дмитрий Черышев заявил в комментарии Legalbet.kz о готовности рассмотреть предложения от казахстанских клубов.

«Предложений из Казахстана не поступало. Будут — рассмотрим!» — заявил специалист.

С осени 2014 по весну 2015 года Черышев возглавлял казахстанский «Иртыш» из Павлодара.

В декабре 54-летний Черышев возглавил клуб Первой лиги «Шинник». Контакт действует до конца сезона-2023/24 с опцией продления на один сезон.

В ходе игровой карьеры Черышев защищал цвета нижегородского «Локомотива», московского «Динамо», испанских клубов «Спортинг» (Хихон), «Бургос» и «Аранхуэс», входил в состав сборной России.

Свою тренерскую карьеру Черышев начал работой в системе мадридского «Реала», после чего входил в тренерский штаб «Севильи». В Российской премьер-лиге (РПЛ) специалист возглавлял «Пари НН», последним местом работы Черышева была команда «Санта Колома» из Андорры, с которой он дошел до третьего квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА летом 2023 года.

Ранее источник сообщил о переходе футболиста сборной России в ЦСКА.

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