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Легенда «Спартака» ответил на обвинения Дзюбы

Экс-футболист Тихонов посоветовал Дзюбе соблюдать субординацию

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Александр Ступников/РИА «Новости»

Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Тихонов в комментарии Sport24 ответил на слова нападающего столичного «Локомотива» Артема Дзюбы в лукавстве и заигрывании с фанатами красно-белых.

«Не реагирую на такие вещи, меня это не задевает — каждый вправе говорить то, что он хочет. Я ни одного плохого слова в сторону Дзюбы никогда не говорил. Поэтому посоветую Артему, чтобы соблюдал субординацию. Какая разница, кто по его мнению начинает заигрывать. Мы все понимаем, что чемпионат мира нам не выиграть, а со «Спартаком» — [выиграть чемпионство] это досягаемо. Я выигрывал его восемь раз, а сколько Артем со «Спартаком»? — заявил Тихонов.

Дзюба в шоу «Ну, так нельзя» на YouTube-канале Коммент.Шоу
не поверил словам Тихонова о том, что он выберет чемпионство со «Спартаком», а не победу на чемпионате мира.

Дзюба выступал за «Спартак» с 2006 по 2015 год. Он является воспитанником команды. В текущем сезоне Дзюба сыграл 16 матчей в чемпионате России и еще четыре — в Кубке страны, отметившись четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами.

Тихонов защищал цвета «Спартака» с 1992 по 2000 год. В 2011 году он провел прощальный матч за красно-белых. В составе москвичей Тихонов восемь раз стал чемпионом России.

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