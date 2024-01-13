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Российская теннисистка Касаткина проиграла в финале турнира в Аделаиде

Россиянка Касаткина уступила Остапенко из Латвии в финале турнира в Аделаиде

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Dylan Martinez/Reuters

Российская теннисистка Дарья Касаткина уступила Елене Остапенко из Латвии в финале турнира категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия), призовой фонд которого превышает 900 тысяч долларов.

Встреча продлилась 1 час 16 минут и завершилась со счетом 6:3, 6:2.

Для 26-летней Остапенко этот титул стал седьмым в карьере на уровне Женской теннисной ассоциации (WTA) с учетом победы на Открытом чемпионате Франции («Ролан Гаррос»). По ходу соревнований в Аделаиде Остапенко удалось победить представительницу Румынии Сорану Кырстю, француженку Каролин Гарсию, украинку Марту Костюк и россиянку Екатерину Александрову.

Касаткина занимает 15‑ю строчку в рейтинге WTA. Первое место в списке занимает представительница Польши Ига Швентек, набравшая 9880 очков. На второй позиции идет Арина Соболенко из Белоруссии (8905 очков), замыкает тройку сильнейших Елена Рыбакина из Казахстана (6811 очков). 7 января она стала победительницей теннисного турнира в Брисбене.

Ранее российская теннисистка поднялась на 11 позиций в рейтинге WTA.

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