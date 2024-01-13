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Названа причина, почему нельзя сравнивать Акинфеева с Яшиным

Вратарь «Динамо» Лещук назвал Акинфеева и Яшина футболистами из разных эпох

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Вратарь московского «Динамо» Игорь Лещук отреагировал на слова президента ЦСКА Евгения Гинера, заявившего о превосходстве голкипера армейцев Игоря Акинфеева над Львом Яшиным и Ринатом Дасаевым. Своим мнением он поделился со «Спорт-Экспрессом».

«У него выдающаяся карьера. Не люблю рассуждения о том, кто кого превзошел. Он один из величайших игроков нашего футбола. Поэтому, наверное, можно отчасти согласиться с Гинером. Но ведь верно и другое: Яшин — лучший вратарь мира всех времен. Всегда разделяю поколения. Думаю, что Акинфеев — лучший вратарь нашего времени. Но с Яшиным — это разные эпохи. Их даже нельзя поставить в сравнение», — заявил Лещук.

Дасаев является серебряным призером чемпионата Европы 1988 года в составе сборной СССР, а также бронзовым призером Олимпийских игр 1980 года. В 1988 году он получил приз «Лучший вратарь мира».

Лев Яшин является единственным вратарем в истории футбола, который смог выиграть «Золотой мяч».

Акинфеев вместе с ЦСКА шесть раз становился чемпионом России, семь раз выигрывал Кубок страны, а в сезоне-2004/05 становился обладателем Кубка УЕФА. В составе сборной России он стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года, который прошел на полях Австрии и Швейцарии. В 2018 году Акинфеев вышел со сборной России в 1/4 финала домашнего чемпионата мира.

Ранее Лещук рассказал, как Овечкин пригласил его в раздевалку «Вашингтона».

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