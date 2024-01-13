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Хоккейный тренер оценил шансы «Тампы» Кучерова на выход в Кубок Стэнли

Тренер Плющев: у «Тампы» есть все шансы с Кучеровым и Василевским

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Chris O'Meara/AP

Знаменитый отечественный хоккейный тренер Владимир Плющев, возглавлявший взрослую и молодежную сборные России, а также работавший с командами Континентальной хоккейной лиги, в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о шансах «Тампа-Бэй Лайтнинг» на попадание в плей-офф Национальной хоккейной лиги в этом сезоне. Специалист считает, что, несмотря на проблемы в игре, «Молния» имеет все возможности, чтобы пробиться в розыгрыш Кубка Стэнли.

«У каждой команды, пока она уже официально не оказалась вне зоны плей-офф, есть шансы. Так и у «Тампы», тем более с таким Кучеровым и набирающим форму Василевским. Нормальные спортсмены всегда борются до последнего, потому что любой спортсмен и хоккеист выходит на лед, не чтобы просто участвовать, а для достижения цели», — считает Плющев.

«Тампа-Бэй» в текущем сезоне на данный момент набрала 47 очков в 43 проведенных играх и занимает четвертое место в Атлантическом дивизионе, а также располагается на второй позиции wild card, в данный момент попадая в Кубок Стэнли. Никита Кучеров занимает первое место в списке лучших бомбардиров лиги, набрав 69 (28+41) очков в 42 матчах. Голкипер Андрей Василевский пропустил два первых месяца сезона из-за травмы, а вернувшись, провел 20 матчей, одержав в них 11 побед при коэффициенте надежности 2,95 и 89,6% отраженных бросок. Один матч российский вратарь отыграл на «ноль».

Ранее Александр Овечкин продлил результативную серию до шести матчей.

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