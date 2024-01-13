Теннисный тренер рассказал, кто из российских теннисистов может выиграть Australian Open

Знаменитый отечественный теннисный тренер, заслуженный тренер РСФСР Виктор Янчук в комментарии для «Газеты.Ru» заявил, что российские теннисисты находятся сейчас в самом расцвете сил и готовы к тому, чтобы бороться за победу в турнирах «Большого шлема».

«Наши ребята находятся в золотом возрасте, когда надо показывать хорошую игру. Они уже очень опытны, но еще не ветераны. Сейчас золотое время, чтобы брать «шлем». Особенно, наверное, на это настроен Рублев, у которого выигранного «Большого шлема» в активе еще нет. Он в прошлом году выиграл очень хороший, сильный турнир в Монте-Карло, где играли все. Это говорит о том, что он может выиграть большой турнир, но если не заведет сам себя, если не перегорит внутри. Он очень сильно хочет побед, и иногда это приводит к тому, что он ошибается иной раз на простых мячах. Сам себе создает проблемы из-за этого, потому что в хорошей форме он может обыграть любого», — считает Янчук.

Даниил Медведев дважды доходил до финала стартующего на следующей неделе Australian Open (в 2021 и 2022 годах), Карен Хачанов в прошлом году играл в полуфинале турнира, Андрей Рублев дважды был в четвертьфинале (2021 и 2023), а Аслан Карацев в год своего прорыва в АТР-туре (2021) был в полуфинале Открытого чемпионата Австралии в мужском одиночном разряде.

Ранее Новак Джокович обратился к Рублеву перед Australian Open.