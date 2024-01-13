«Зенит» потроллил иностранный клуб

Петербургский футбольный клуб «Зенит» пошутил в социальных сетях над «Фламенго», который часто интересуется игроками сине-бело-голубых.

Пресс-служба «Зенита» опубликовала видеоролик, в котором показываются фотографии бразильских футболистов команды: Педро. Нино, Артур, Дуглас Сантос, Клаудиньо. Все это сопровождается фразой, произнесенной детским голосом: «У меня есть, а у тебя нет!»

8 января в «Зенит» перешел бразильский нападающий Артур из «Палмейраса». После этого трансфера сине-бело-голубые стали первой командой Российской премьер-лиги (РПЛ) с 11 игроками из одной зарубежной страны.

На данный момент в составе «Зенита» числятся бразильцы Марио Фернандеc, Нино, Дуглас Сантос, Родригао, Ду Кейрос, Вендел, Густаво Мантуан, Клаудиньо, Педро, Артур и Роберт Ренан. Последний был отдан в аренду «Интернасьоналу» до конца 2024 года.

После 18 туров РПЛ подопечные Сергея Семака набрали 36 очков и занимают втрое место в турнирной таблице. Отставание от лидера «Краснодара» составляет два балла. В первом официальном матче 2024 года «Зенит» сыграет против московского «Спартака».

Ранее «Зенит» назвали хозяином РПЛ.