​«Спартак» решил судьбу Мозеса

Руководство московского «Спартака» рассчитывает расстаться с нигерийским футболистом Виктором Мозесом в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает «Евро-Футбол.Ру».

По информации издания, красно-белые планируют приобрести в среднюю линию более качественного игрока.

Мозес перешел в «Спартак» в октябре 2020 года. Соглашение полузащитника с клубом действует до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость нигерийца в €1,5 млн.

В текущем сезоне Мозес провел за красно-белых 12 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ), в которых отметился голом и результативной передачей.

«Спартак» после 18 туров РПЛ набрал 30 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. Чемпионат России отправился на зимнюю паузу и возобновится в марте. 19-й тур национального первенства стартует 3-го числа. «Спартак» отправится на выезд к петербургскому «Зениту».

Ранее «Зенит» назвали хозяином РПЛ.