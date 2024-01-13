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В Госдуме заявили, что Гашек выступает всякий раз, как негатив к России снижается

Депутат Журова: Гашек всегда подогревает повестку в отношении России

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Global Look Press

Депутат Государственной Думы, а в прошлом профессиональная конькобежка, олимпийская чемпионка Турина-2006 Светлана Журова в комментарии для «Газеты.Ru» высказалась о критике со стороны Доминика Гашека в адрес Александра Овечкина за фотографию с Владимиром Путиным в соцсетях. Политик считает, что Гашек и другие люди, регулярно критикующие Россию, постоянно «подогревают повестку», как только количество негатива в отношении российских спортсменов снижается.

«Как только какая-то повестка в отношении России снижается, тут же появляется какой-нибудь Гашек или кто-то еще, кто говорит про нас. Что мы каким-то образом влияли на процессы недопуска израильской хоккейной команды… Все время кто-то подогревает повестку в негативном ключе в отношении спорта. Мы сами обращаем внимания на эти процессы, цитируя такие комментарии. Если бы Гашека не цитировали, мы бы даже не знали, что он говорит», — отметила Журова.

Доминик Гашек был во время профессиональной хоккейной карьеры одним из сильнейших голкиперов мира. Он выиграл Кубок Стэнли и Олимпийские игры, дважды получал титул самого ценного игрока сезона Национальной хоккейной лиги, а также шесть раз выигрывал «Везина Трофи» (приз лучшему голкиперу сезона). Став в Чехии политиком, он постоянно критикует Россию за специальную военную операцию и требует от НХЛ запретить отечественным хоккеистам участвовать в ее чемпионате.

Ранее арбитр КХЛ извинился перед тренером «Авангарда» за нецензурную брань.

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