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Канадский хоккеист назвал любимые места в России

Хоккеист СКА Лайпсик признался, что обожает гулять по Невскому проспекту

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Канадский нападающий клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА Брендан Лайпсик рассказал в интервью «Матч ТВ» о любимых местах в России.

«Если Москва, то это Сандуновские бани. Люблю там попариться с веником. Еще есть ряд шикарных ресторанов. Не хочу их рекламировать, но вы сами знаете, что выбор просто грандиозный. Как и в Санкт‑Петербурге. Есть у меня парочка обалденных стейк‑хаусов на примете. А еще я обожаю гулять по Невскому проспекту», — заявил спортсмен.

9 января Лайпсик получил российский паспорт. Его соглашение с петербургским клубом рассчитано до 30 апреля 2025 года. В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в 16 матчах Лайпсик набрал четыре (2+2) очка.

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) он выступал за «Торонто Мэйпл Лифс», «Вегас Голден Найтс», «Ванкувер Кэнакс», «Лос-Анджелес Кингз» и «Вашингтон Кэпиталз».

Ранее арбитр КХЛ извинился перед тренером «Авангарда» за нецензурную брань.

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