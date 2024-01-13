Арбитр КХЛ извинился перед тренером «Авангарда» за нецензурную брань

В эти минуты в Хабаровске проходит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором хабаровский «Амур» принимает омский «Авангард». Идет 16-я минута первого периода, счет 0:0.

Главный судья матча Денис Наумов, который в матче накануне оскорбил главного тренера омского клуба Михаила Кравца перед матчем извинился перед специалистом, пожав ему руку. Видео доступно в Telegram-канале «Хоккей без зрителей».

12 января во время матча между командами Наумов накричал на Кравца и грубо попросил его замолчать. Встреча завершилась победой «Авангарда» со счетом 3:2. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Томаш Юрчо, Рид Буше и Никита Холодилин. За хозяев забивали Егор Коршков и Артур Гиздатуллин.

После 49 игр КХЛ «Авангард», набрав 69 очков, занимает второе место в Восточной конференции. На три балла больше у лидирующего магнитогорского «Металлурга». «Амур» набрал 50 очков и занимает 10 строчку.

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