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Стало известно, где продолжит карьеру Бензема

Журналист Конур заявил, что Бензема может продолжить карьеру в «ПСЖ»

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ittihad_en/Twitter

Французский нападающий саудовского «Аль-Иттихада» Карим Бензема вернется в Европу, на игрока претендует парижский «ПСЖ». Об этом передает «Советский спорт» со ссылкой на соцсети инсайдера Экрема Конура.

Бензема не собирается покидать «Аль-Иттихад» до конца чемпионата.

Бензема стал игроком «Аль-Иттихада» в июне 2023 года. В текущем сезоне нападающий провел в лиге 15 матчей, отметившись девятью забитыми мячами и пятью результативными передачами. Команда, набрав 28 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице. Лидирует «Аль-Хиляль», у которого 53 очка.

Бензема на протяжении последних 14 лет выступал за мадридский «Реал». Форвард четыре раза стал чемпионом Испании, трижды выиграл Кубок страны и пять раз становился победителем Лиги чемпионов.

«ПСЖ» в турнирной таблице чемпионата Франции располагается на первой строчке, набрав 40 очков.

Ранее Бензема покинул Саудовскую Аравию.

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