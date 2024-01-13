Экс-футболист Чугунов: в «Аталанте» есть игроки покруче Миранчука

Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Александр Чугунов считает, что игроку итальянской «Аталанты» Алексею Миранчуку надо найти клуб, где на него будут рассчитывать, передает «Евро-Футбол.Ру».

«У Миранчука есть как сильные стороны, так и недостатки. В «Аталанте» есть на лавке игроки и покруче, я так понимаю и уверен. Сказать, что у него сумасшедшие качества и Гасперини душил его там, я не могу», — сказал Чугунов.

За последний месяц россиянин забил два мяча и отметился четырьмя голевыми передачами. В текущем сезоне Миранчук всего провел за команду 16 матчей во всех турнирах.

Миранчук в сентябре 2020 года перебрался в итальянскую «Аталанту» из московского «Локомотива». Россиянину не удалось закрепиться в основном составе команды, и летом 2022 года он на правах аренды перешел в «Торино». Полузащитник год провел в клубе из Турина, забив четыре гола в 29 играх, после чего вернулся в «Аталанту».

Ранее экс-игрок «Аталанты» поделился мнением о будущем Миранчука в команде.