Масалитин считает, что ЦСКА потребуется быстрый нападающий

Бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин заявил, что клубу потребуется быстрый форвард, если команду покинет Федр Чалов, передает Vprognoze.ru.

«Если уже твердо решено, что он уходит, то нужно искать быстрого нападающего, напоминающего Федора по манере игры. Например, взять Гладышева или Грулева из «Динамо». Ребята как раз подходят под схему Федотова», — сказал Масалитин.

18 декабря турецкая газета Takagazete сообщила о личном интересе главного тренера «Трабзонспора» Абдуллы Авджи к Федору Чалову. 19 декабря стало известно об интересе к россиянину со стороны «Марселя».

Чалов в текущем сезоне провел за армейцев 26 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 мячей и сделал три результативные передачи. ЦСКА после 18 туров набрал 28 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее Чалова описали фразой «не супер-топ».