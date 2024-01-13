Главный тренер СКА Ротенберг о Ковальчуке: хорошо, что в КХЛ есть такие игроки

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после победы в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) над московским «Спартаком» высказался об игроке красно-белых Илье Ковальчуке, передает РИА Новости.

«Хорошо, что у нас в КХЛ есть такие игроки. Здорово, что в 40 лет он играет на профессиональном уровне. Здоровый образ жизни — всем пример», — сказал Ротенберг.

Ковальчук в матче против СКА набрал свое 400-е очко в рамках КХЛ и стал вторым хоккеистом в истории с 400 и более очками в КХЛ и Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Первым был Александр Радулов, который ныне защищает цвета «Ак Барса».

В текущем сезоне Ковальчук провел за «Спартак» шесть матчей в КХЛ, отметившись тремя заброшенными шайбами и одной результативной передачей.

Ковальчук подписал контракт со «Спартаком» в декабре 2023 года. Он ранее выступал за красно-белых с 1999 по 2001 год. Вместе с клубом он стал чемпионом Высшей лиги.

В 2021 году в составе омского «Авангарда» стал трехкратным обладателем Кубка Гагарина и решил приостановить свою деятельность как игрока.

Ранее «Спартак» пропустил от СКА четыре шайбы за пять минут.