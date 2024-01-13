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Мостовой признался, что устал отдыхать

Футболист «Зенита» Мостовой: я устал отдыхать

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Vyacheslav Yevdokimov/Wikimedia

Футболист петербургского «Зенита» Андрей Мостовой признался, что устал отдыхать в межсезонье, передает сайт сине-бело-голубых.

«Я устал отдыхать. В последние дни отпуска началась рутина, хотелось побыстрее начать работать. Мы даже играли в футбол. У нас собиралась довольно профессиональная команда из игроков из РПЛ, из Медиалиги», — сказал Мостовой.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером, набрав 38 очков. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает московское «Динамо» (32 очка). На четвертом месте идет московский «Локомотив», набравший 31 очко. Пятое место занимает столичный «Спартак». Подопечные Гильермо Абаскаля смогли набрать 30 баллов.

В первом матче в рамках чемпионата России после зимнего перерыва «Зенит» сыграет со «Спартаком». Встреча пройдет в начале марта.

Ранее игрок «Краснодара» пожаловался на цены на яйца.

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