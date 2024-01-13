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Мать уехавшего из России шпажиста Биды: сын не хотел получать американское гражданство

Мать российского шпажиста Биды: сын не хотел становиться гражданином США

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Максим Богодвид/РИА Новости

Елена Гришина, мать российского шпажиста Сергея Биды, рассказала, что ее сын не проявлял желания стать гражданином США, передает RT.

«Сергей никаким образом не проявлял желания вернуться в большой спорт и тем более получить американское гражданство. Он как работал тренером в клубе Сан-Франциско, так и продолжает работать», — сказала Гришина.

Издание USA Today сообщило, что Сергей Бида, а также бывший саблист сборной России Константин Лоханов намерены выступать за сборную США на Олимпиаде 2024 года в Париже. При этом Виолетта Бида, супруга Сергея Биды, участия в Играх принять не сможет из-за беременности.

МВД России 26 декабря объявило супругов в розыск. Им грозит до десяти лет тюрьмы. Шпажисты, будучи действующим офицером Росгвардии и действующей военнослужащей, приняли участие в чемпионате США без согласия российской стороны.

Ранее в США поддержали намерение россиянина Биды выступать за сборную страны на Олимпиаде.

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