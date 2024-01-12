Экс-футболист «Спартака» назвал свой лучший матч в составе команды

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев вспомнил свои дебютные голы за красно-белых. Его слова передает Legalbet.

«Наверное, мой лучший матч против «Динамо» в 2005 году, 5:1 тогда выиграли. Забил первые мячи за «Спартак», плюс состав у «Динамо» был очень приличный. Победители Лиги чемпионов УЕФА в составе «Порту». Хороший, яркий матч получился, горели 0:1. Олег Иванович Романцев тренировал «Динамо» тогда», — сказал Бояринцев.

Бояринцев выступал за «Спартак» с 2005 по 2007 год, а также в 2009 году. В составе москвичей полузащитник четыре раза выигрывал серебро чемпионата России и доходил до финала Кубка страны.

Также Бояринцев в России известен по выступлениям за «Рубин», «Шинник», «Сатурн», «Томь» и «Торпедо».

В 2004 — 2005 годах являлся игроком сборной России.

После завершения профессиональной карьеры футболиста Бояринцев стал тренером. Он поработал в «Текстильщике», «Родине» и «Новосибирске». Его последним местом работы стал саратовский «Сокол», который он покинул в 2023 году.

Ранее сообщалось, что футболист «Зенита» может перейти в «Динамо» или ЦСКА.