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Ковальчук стал вторым игроком КХЛ, набравшим 400 очков

Ковальчук вслед за Радуловым стал вторым хоккеистом КХЛ, набравшим 400 очков

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Владимир Астапкович/РИА Новости

40-летний нападающий московского «Спартака» Илья Ковальчук отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против петербургского СКА. Встреча завершилась победой клуба из Санкт-Петербурга со счетом 5:2.

Ковальчук набрал свое 400-е очко в рамках КХЛ и стал вторым хоккеистом в истории с 400 и более очками в КХЛ и Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Первым был Александр Радулов, который ныне защищает цвета «Ак Барса».

В текущем сезоне Ковальчук провел за «Спартак» шесть матчей в КХЛ, отметившись тремя заброшенными шайбами и одной результативной передачей.

Ковальчук подписал контракт со «Спартаком» в декабре 2023 года. Он ранее выступал за красно-белых с 1999 по 2001 год. Вместе с клубом он стал чемпионом Высшей лиги.

В 2021 году в составе омского «Авангарда» стал трехкратным обладателем Кубка Гагарина и решил приостановить свою деятельность как игрока.

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) Ковальчук выступал за «Атланту», «Нью-Джерси», «Вашингтон» и «Монреаль».

Ранее хоккеист «Спартака» рассказал, что держит его в тонусе во время сезона.

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