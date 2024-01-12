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«Спартак» пропустил от СКА четыре шайбы за пять минут

«Спартак» проиграл СКА, пропустив четыре шайбы за пять минут

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Александр Щербак/ТАСС

В рамках матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Спартак» дома уступил петербургскому СКА со счетом 2:5.

На четвертой минуте матча счет открыл Михаил Воробьев. Затем в течение пяти минут хоккеисты СКА забросили в ворота москвичей четыре шайбы. Отличились Валентин Зыков, Сергей Толчинский (дубль) и Арсений Грицюк.

В заключительном периоде Илья Ковальчук забросил первую шайбу своей команды в этом матче. За пять минут до окончания встречи Джоуи Кин отправил вторую шайбу в ворота СКА, установив окончательный счет.

«Спартак» после 51 матча в регулярном чемпионате КХЛ, набрав 67 очков, занимает четвертое место в Западной конференции. На три очка больше у ярославского «Локомотива» и московского «Динамо». После победы над красно-белыми СКА, набрав 68 очков, поднялся на третью строчку.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА. 29 апреля в день своего столетия армейцы в седьмом матче финальной серии против казанского «Ак Барса» одержали победу и завоевали трофей.

Ранее хоккеист «Спартака» рассказал, что держит его в тонусе во время сезона.

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