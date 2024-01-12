Тарасова призвала депутата Госдумы «не чирикать» и покинуть свой пост

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о возможном выступлении российских спортсменов в качестве нейтральных на Олимпийских играх в Париже. Ее слова передает «Собеседник».

«Я бы не запрещала никому участие, если человек чувствует в себе силы опередить соперников хоть на сантиметр», — сказала Тарасова.

Также она оценила слова депутата Госдумы Романа Терюшкова, который приравнял смену спортивного гражданства к государственной измене.

«Считаю, что он не должен больше находиться в Думе, а он там все сидит. Вот именно, срок идет, а он там сидит. Пусть тогда хоть не чирикает со своего места», — добавила Тарасова.

В 2023 году в Международном олимпийском комитете (МОК) ранее заявили о шести квотах россиян для выступления на Олимпийских играх. В организации сообщили, что российские атлеты будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». До соревнований будут допущены те российские спортсмены, которые смогут пройти квалификацию в своих дисциплинах.

Ранее в ОКР объяснили, почему не будут финансово поддерживать нейтральных атлетов на ОИ.