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Судья КХЛ жестко призвал тренера «Авангарда» закрыть рот

Судья КХЛ грубо накричал на тренера «Авангарда» Кравца и призвал его закрыть рот

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Александр Кряжев/РИА Новости

Во время матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) арбитр Денис Наумов, обслуживавший в паре с Евгением Ромасько матч «Амура» против «Авангарда»? грубо ответил главному тренеру омского клуба Михаилу Кравцу. Это попало в трансляцию встречи.

В одном из эпизодов Наумов накричал на Кравца и грубо попросил его замолчать.

«Рот свой закрой», — крикнул Наумов, добавив в конце нецензурное слово.

Встреча завершилась победой «Авангарда» со счетом 3:2. В составе выигравшей команды заброшенными шайбами отметились Томаш Юрчо, Рид Буше и Никита Холодилин. За хозяев забивали Егор Коршков и Артур Гиздатуллин.

После 49 игр КХЛ «Авангард», набрав 69 очков, занимает второе место в Восточной конференции/ На три очка больше у лидирующего «Металлурга». Следующую игру омичи проведут против «Амура» 13 января.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА. 29 апреля в день своего столетия армейцы в седьмом матче финальной серии против казанского «Ак Барса» одержали победу и завоевали трофей.

Ранее хоккеист подвергся травле из-за игры в России.

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