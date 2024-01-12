Экс-тренер «Спартака» назвал финал Кубка России в «Лужниках» величием

Бывший главный тренер московского «Спартака» Андрей Чернышов назвал хорошей традицией проведение финала Кубка России по футболу на московском стадионе «Лужники». Его слова приводит издание Legalbet.

«Лично для меня всегда было символом, что финал проводился в «Лужниках», подразумевалось какое-то величие. Да, в регионах построены хорошие стадионы, болельщики в этих городах тоже хотят видеть матчи финала. Ответить сложно, потому что единого мнения не будет. Просто выскажу свое, что мне ближе, чтобы финал Кубка проводился в «Лужниках», — заявил Чернышов.

Финал Кубка России проводился в регионах с 2010 по 2021 год. Финальные матчи двух последних розыгрышей Кубка России были сыграны на московском стадионе «Лужники»: в 2022 году московский «Спартак» одержал победу над столичным «Динамо» со счетом 2:1, а в 2023 году московский ЦСКА в серии послематчевых пенальти оказался сильнее «Краснодара».

Место проведения финала Кубка России в текущем сезоне пока что не определено, однако известна дата — 2 июня 2024 года. Финальный матч плей-офф Пути РПЛ должен состояться 30 апреля — 2 мая, а проведение решающей игры Пути регионов запланировано на 14-16 мая.

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