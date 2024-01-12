Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Чемпионат России по футболу назвали самым интригующим

Тренер Точилин: РПЛ — это свое, родное, а не что-то далекое и чужое

close
100%
Артур Лебедев/РИА «Новости»

Бывший главный тренер «Сочи» Александр Точилин объяснил, в чем заключается интрига в Российской премьер-лиге (РПЛ). Его слова приводит издание Legalbet.

«Мне интересен сам чемпионат, РПЛ — это свое, родное, а не что-то далекое и чужое. Этот чемпионат по интриге самый интересный и будет выделяться на фоне остальных. Интрига будет до последнего тура, что вверху, что внизу. Команды будут бороться до последнего», — заявил специалист.

3 декабря Точилин был отстранен от работы с «Сочи» решением руководства клуба. 28 декабря сочинскую команду, которая идет на последнем месте в турнирной таблице чемпионата страны, возглавил испанский специалист Роберт Морено.

После 18 туров Российской премьер-лиги «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером, набрав 38 очков. В 18-м туре подопечные Владимира Ивича обыграли ЦСКА со счетом 1:0. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка).

Вторая часть Российской премьер-лиги стартует в марте 2024 года.

Ранее Дмитрию Губерниеву стало стыдно за клуб РПЛ.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами