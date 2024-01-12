В России потребовали от МОК пояснений из-за решения бежавшего Биды выступать за США

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что ему интересно узнать позицию Международного олимпийского комитета (МОК) по тому факту, что уехавший из России фехтовальщик Сергей Бида намерен получить гражданство США для того, чтобы представлять американскую сборную на летних Олимпийских играх — 2024. Его слова приводит «Лента.Ру».

«Здесь необходимо получить разъяснение Международного олимпийского комитета: так будут допускаться спортсмены, которые представляли силовые ведомства или не будут? Или будут какие-то исключения? Очень много вопросов. Меня беспокоит не сам факт того, что они будут выступать за американскую команду — это уже факт свершившийся, он уже из России уехал», — заявил Свищев.

Издание USA Today сообщило, что Сергей Бида, а также бывший саблист сборной России Константин Лоханов намерены выступать за сборную США на Олимпиаде 2024 года в Париже. При этом Виолетта Бида участия в Играх принять не сможет из-за беременности.

МВД России 26 декабря объявило супругов в розыск. Им грозит до десяти лет тюрьмы. Шпажисты, будучи действующим офицером Росгвардии и действующей военнослужащей, приняли участие в чемпионате США без согласия российской стороны.

Сергей Бида — шпажист, серебряный призер Олимпийских игр в Токио — 2020 в командном турнире, трехкратный чемпион Европы (тоже в командных соревнованиях) и двукратный призер чемпионатов мира (брал серебро в индивидуальных соревнованиях и бронзу — в командной шпаге).

Виолетта Бида (в девичестве — Храпина) является серебряным призером чемпионата мира 2019 года в командной шпаге, а также принимала участие в Олимпиаде в Токио — 2020, но не завоевала там медалей.

Ранее в США поддержали намерение россиянина Биды выступать за сборную страны на Олимпиаде.