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В Госдуме считают, что в США могут подать в суд на бежавшего из России фехтовальщика

Депутат Журова не верит в участие шпажиста Биды в Олимпийских играх — 2024

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Павел Бедняков/РИА Новости

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова оценила перспективы сбежавшего из России шпажиста Сергея Биды принять участие в Олимпиаде – 2024 в составе сборной США. В комментарии «Газете.Ru» она вспомнила ситуацию героини фильма о допинге в России легкоатлетки Юлии Степановой, а также допустила, что американские спортсмены могут засудить Биду.

«На мой взгляд, это крайне сложно. Юлия Степанова — вы помните, какую роль она сыграла в той допинговой истории – уехала из России, ей обещали выступление на Олимпиаде, но она туда не попала даже в нейтральном статусе. Это закончилось ничем.

Никто просто так свои места уступать не будет. Если они до определенного времени не успеют получить американское гражданство, не примут участие в национальном чемпионате, а после него — не смогут пройти международные квалификационные старты и отборы, у них никаких шансов нет. Не знаю, может, что-то в Америке изменилось, но тогда это будет абсолютно пропагандистская история.

Насколько я знаю, если вдруг такое случится, то те американские спортсмены, которые на Игры не попадут, смогут подать в суд. Если только им правительство Америки не скажет: «вы должны понять, там такая ситуация…» Но обычно американские атлеты такие вещи не очень понимают, они считают, что заняли их место», — считает Журова.

Ранее в США поддержали намерение россиянина Биды выступать за сборную страны на Олимпиаде.

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