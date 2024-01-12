Овечкин приблизился к Парку по количеству результативных пасов за карьеру в НХЛ

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин приблизился к канадскому хоккеисту Брэду Парку, который защищал цвета «Нью-Йорк Рейнджерс», «Бостон Брюинз» и «Детройт Ред Уингз», по количеству голевых передач за всю карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

В ночь на 12 января в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтл Кракен» (1:4) Овечкин отдал результативный пас, который стал для него 682-й голевой передачей в карьере. На счету Парка на один ассист больше, канадец идет на 65-м месте в соответствующем рейтинге.

Всего в текущем сезоне россиянин провел на льду 39 матчей, отметившись восьмью заброшенными шайбами и 19 результативными передачами. Всего на счету Овечкина 830 голов за всю карьеру в НХЛ. Его отставание от Уэйна Гретцки, который является рекордсменом лиги по количеству заброшенных шайб за всю историю НХЛ, составляет 64 шайбы. При этом хоккеист не может забросить шайбу на протяжении четырех последних игр.

«Вашингтон» проиграл семь из девяти последних матчей, остался с 44 очками и идет на 12-м месте в турнирной таблице Восточной конференции.

Ранее вратарь «Тампы» стал самым результативным голкипером среди россиян в НХЛ.