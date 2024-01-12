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Губерниев о биатлонисте Тихонове: он скрывался от правосудия на родине Гитлера

Губерниев напомнил, что биатлонист Тихонов скрывался на родине Гитлера

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Пресс-служба ТНТ

Комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал в своем Telegram-канале на слова экс-президента Союза биатлонистов России (СБР) Александра Тихонова, который сказал, что ненавидит норвежцев и назвал их самой скупердяйской, профашистской нацией.

«Я норвежцев, этих скупердяев, просто ненавижу. Во всех странах, где проходили этапы Кубка мира и чемпионаты мира, были ВИПы. Даже в таких бедных странах, как Словакия и Чехия. Самая скупердяйская, профашистская нация», — сказал Тихонов.

«Вот ведь славный старик. Просто зайчик. А сам, будучи обвиненным в подготовке преступления, скрывался от российского правосудия на родине Гитлера», — написал Губерниев.

В июле 2007 года Тихонов был признан виновным в организации покушения на Амана Тулеева, который тогда занимал должность губернатора Кемеровской области. Тюремного заключения спортсмен избежал по амнистии. Тихонов в последнем слове виновным себя не признал.

Ранее российский биатлонист рассказал о последствиях мороза для своего организма.

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