Российский вратарь отметился результативной передачей в матче НХЛ

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа» обыграла «Нью-Джерси Дэвилз».

Встреча завершилась со счетом 4:3 (ОТ).

В составе победителей точными бросками отметились Брейден Пойнт, Даррен Рэддиш и Люк Гленденинг, который оформил дубль. У «Нью-Джерси» отличились Доусон Мерсер, Йеспер Братт и Натан Бастиан. Голкипер «Тампы» Андрей Василевский в овертайме отметился результативной передачей. Василевский отразил 27 бросков из 30.

В турнирной таблице Восточной конференции «Тампа» занимает восьмое место, набрав 47 очков. «Нью-Джерси» располагается на девятом месте, имея в активе 43 балла. Первую строчку занимает «Бостон», набрав 56 очков, вторе место занимает «Флорида», уступая «Бостону» по дополнительным показателям. На третьем месте идет «Рейнджерс», набрав 54 очка.

В следующем матче «Тампа» на своей площадке сыграет с «Анахаймом». Встреча состоится 14 января. Команды выйдут на лед в 3:00 по московскому времени.

«Дэвилз» встретится 14 января на выезде с «Флоридой». Матч начнется в 2:00 по московскому времени.

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