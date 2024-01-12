Лахиялов: многие загубили в «Зените» свои карьеры

Президент махачкалинского «Легиона» Шамиль Лахиялов негативно отнесся к трансферу Ильзата Ахметова из «Краснодара» в петербургский «Зенит», передает «Евро-Футбол.Ру».

«Очень многие российские футболисты уже загубили свои карьеры, перейдя в «Зенит». Сам «Зенит» потерял сейчас небольшие деньги, довольно существенно ослабив прямого конкурента», — сказал Лахиялов.

9 января «Зенит» объявил о переходе Ахметова из «Краснодара».

Ахметов дебютировал в Российской премьер-лиге (РПЛ) в 2014 году в составе казанского «Рубина». Он выступал за клуб на протяжении четырех лет. Затем полузащитник четыре года играл за ЦСКА. В 2018 году он вместе с клубом выиграл Суперкубок России. В 2022 году Ахметов стал игроком «Краснодара».

В текущем сезоне 26-летний полузащитник провел за «Краснодар» 21 матч во всех турнирах, в которых забил три мяча и сделал две результативные передачи.

Ранее экс-тренер вратарей ЦСКА объяснил переход Ахметова в «Зенит».