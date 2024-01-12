Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Овечкин не смог забросить шайбу в четвертом матче подряд

Результативная передача Овечкина не помогла «Вашингтону» обыграть «Сиэтл»

close
100%
Christopher Hanewinckel-USA TODAY Sports/Reuters

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» на своей площадке уступил «Сиэтлу».

Встреча завершилась со счетом 1:4.

В составе победителей точными бросками отметились Тай Картье, Александер Веннберг, Джастин Шульц и Адам Ларссон. За «Вашингтон» забросил Макс Пасиоретти, которому ассистировали Александр Овечкин и Тревор ван Римсдайк.

Овечкин не смог забросить шайбу в четвертом матче подряд. Его последний точный бросок был 3 января в матче против «Питтсбурга» (4:3).

Овечкин пропустил несколько тренировок «Вашингтона». 7 января в матче против «Лос-Анджелес Кингз» россиянин отметился результативной передачей. Для нападающего это результативное действие стало шестым в пяти последних матчах НХЛ подряд. Всего в текущем сезоне россиянин провел на льду 39 матчей, отметившись восьмью заброшенными шайбами и 19 результативными передачами.

Всего на счету Овечкина 830 голов за всю карьеру в НХЛ. Его отставание от Уэйна Гретцки, который является рекордсменом лиги по количеству заброшенных шайб за всю историю НХЛ, составляет 64 шайбы.

Ранее Овечкин продлил результативную серию до шести матчей.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами