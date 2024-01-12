Хоккейный тренер рассказал, сможет ли Хабибулин соответствовать уровню КХЛ в 50 лет

Знаменитый отечественный тренер Владимир Плющев, возглавлявший национальную сборную страны и клубы Континентальной хоккейной лиги, в комментарии для «Газеты.Ru» заявил, что, по его мнению, 50-летний голкипер Николай Хабибулин, решивший возобновить карьеру и подписавший контракт игрока с нижегородским «Торпедо», сможет, несмотря на возраст, провести отдельные матчи на требуемом в КХЛ уровне.

«Ответственные люди готовились и, наверное, понимают, на какой шаг они идут и что за этим может быть. Поэтому гадать, предугадывать… Конечно, я не думаю, что длинный чемпионат он может отыграть один, безо всяких замен и чего-то подобного. Но отдельные игры, наверное, провести может. Но тут надо еще посмотреть», — считает Плющев.

Николай Хабибулин является одним из самых титулованных российских голкиперов. Он — олимпийский чемпион Альбервиля-1992 и бронзовый призер Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити в 2002 году. Он стал первым отечественным голкипером, выигравшим Кубок Стэнли, победив с «Тампа-Бэй Лайтнинг» впервые в клубной истории в сезоне-2003/04.

Ранее в России обвинили Международную федерацию хоккея в желании выслужиться.