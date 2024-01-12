Назван первый сложный соперник Рублева на Australian Open

Знаменитый теннисный тренер Виктор Янчук, заслуженный тренер РСФСР, в комментарии для «Газеты.Ru» назвал имя первого по-настоящему сложного соперника для Андрея Рублева в сетке Australian Open. Специалист считает, что российский теннисист снова должен доходить до четвертьфинала первого «шлема» в сезоне, где его шансы в поединке с итальянцем Янником Синнером будут примерно равными.

«Теоретически, в четвертьфинале просматривается вероятная встреча Рублева с Синнером. Скажу, что это уже трудно и непонятно. Там Андрею надо будет напрягаться. Думаю, шансы будут равны, и все будет зависеть от того, кто как сыграет в конкретный день. Но будем верить в нашего теннисиста, потому что у него и форма, и характер на уровне. Но первый турнир не угадаешь. Все-таки первый «шлем» в сезоне – больше вещь в себе», — считает Янчук.

Рублев выиграл в Гонконге свой 15-й одиночный титул АТР в карьере в преддверии старта Открытого чемпионата Австралии. Его лучшим достижением в Мельбурне является четвертьфинал. До этой стадии российский теннисист доходил дважды – в 2021 и 2023 годах.

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