Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Назван первый сложный соперник Рублева на Australian Open

Тренер Янчук: шансы Рублева и Синнера будут равны при встрече в четвертьфинале

close
100%
Danielle Parhizkaran-USA TODAY Sports

Знаменитый теннисный тренер Виктор Янчук, заслуженный тренер РСФСР, в комментарии для «Газеты.Ru» назвал имя первого по-настоящему сложного соперника для Андрея Рублева в сетке Australian Open. Специалист считает, что российский теннисист снова должен доходить до четвертьфинала первого «шлема» в сезоне, где его шансы в поединке с итальянцем Янником Синнером будут примерно равными.

«Теоретически, в четвертьфинале просматривается вероятная встреча Рублева с Синнером. Скажу, что это уже трудно и непонятно. Там Андрею надо будет напрягаться. Думаю, шансы будут равны, и все будет зависеть от того, кто как сыграет в конкретный день. Но будем верить в нашего теннисиста, потому что у него и форма, и характер на уровне. Но первый турнир не угадаешь. Все-таки первый «шлем» в сезоне – больше вещь в себе», — считает Янчук.

Рублев выиграл в Гонконге свой 15-й одиночный титул АТР в карьере в преддверии старта Открытого чемпионата Австралии. Его лучшим достижением в Мельбурне является четвертьфинал. До этой стадии российский теннисист доходил дважды – в 2021 и 2023 годах.

Ранее Рафаэль Надаль снялся с Australian Open из-за травмы.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами