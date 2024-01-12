Гладилин считает, что Глушаков не нужен «Ростову» в качестве игрока

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Гладилин заявил, что Денис Глушаков не нужен «Ростову» в качестве игрока, передает «Евро-Футбол.Ру».

«Глушаков не помощник «Ростову» как футболист? Он и не нужен команде, чтобы помогать. Еврокубков нет, сохранять прописку «Ростову» не надо. У клуба все нормально в этом плане. Просто тренерский штаб решил помочь Денису», — сказал Гладилин.

Глушаков выступал за московский «Спартак» с 2013 по 2019 год. В сезоне-2016/17 он стал победителем Российской премьер-лиги (РПЛ). После ухода из московской команды подписал контракт с грозненским «Ахматом», а в июле 2020-го покинул клуб и перешел в подмосковные «Химки», в составе которых отыграл полтора сезона.

Последним клубом Глушакова был костромской «Спартак», выступающий во Второй лиге.

После 18 туров чемпионата страны «Ростов» набрал 21 очко и занимает 11-е место в турнирной таблице.

Ранее Глушаков назвал «Спартак» красной тряпкой для всей России.