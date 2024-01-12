Тренер «Барселоны» оценил шансы на победу в матче против «Реала» за Суперкубок Испании

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави считает, что у его команды и мадридского «Реала» равные шансы в финальной матче за Суперкубок Испании, передает Marca.

«У «Реала» все хорошо, я видел их вчера очень хорошо. Шансы 50 на 50», — сказал Хави.

Встреча между «Барселоной» и «Реалом» состоится 14 января. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

«Барселона» в матче 1/2 финала Суперкубка Испании обыграла «Осасуну».

Встреча завершилась со счетом 2:0. В первом тайме счет открыл Роберт Левандовски. Под занавес встречи точным ударом отметился Ламин Ямал.

Мадридский «Реал» в полуфинале обыграл мадридский «Атлетико». Итоговый счет поединка — 5:3.

Счет в матче был открыт на шестой минуте игры, «Атлетико» повел благодаря голу Марио Эрмосо. Следом «Реал» забил дважды, отличились Антонио Рюдигер (20-я минута) и Ферлан Менди (29-я минута). На 37-й минуте Гризманн сравнял счет.

Во втором тайме на 78-й минуте Рюдигер стал автором автогола, но за пять минут до конца основного времени матча «Реал» отыгрался благодаря точному удару Даниэля Карвахаля. В дополнительное время на 116-й минуте произошел один автогол, игрок «Атлетико» Стефан Савич срезал мяч в свои ворота, а окончательный счет поединка установил Браим Диас (120+2).

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