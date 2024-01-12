Семин считает, что Глушаков может заиграть в «Ростове»

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин считает, что экс-футболист московского «Спартака» Денис Глушаков может пригодиться «Ростову», передает «Спорт-Экспресс».

«Он едет на сборы. Это достаточно хороший тест для него. Думаю, по своему пониманию игры, по своему опыту Глушаков может быть конкурентным и полезным игроком в «Ростове», — сказал Семин.

Глушаков выступал за московский «Спартак» с 2013 по 2019 год. В сезоне-2016/17 он стал победителем Российской премьер-лиги (РПЛ). После ухода из московской команды подписал контракт с грозненским «Ахматом», а в июле 2020-го покинул клуб и перешел в подмосковные «Химки», в составе которых отыграл полтора сезона.

Последним клубом Глушакова был костромской «Спартак», выступающий во Второй лиге.

После 18 туров чемпионата страны «Ростов» набрал 21 очко и занимает 11-е место в турнирной таблице.

Ранее Глушаков рассказал, что обязательно должно быть на новогоднем столе.