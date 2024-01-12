Назван футболист из стран бывшего СССР c наибольшей стоимостью на пике

Интернет-портал Transfermarkt в своем Telegram-канале представил список футболистов из бывшего СССР c наибольшей стоимостью на пике.

Первое место занял футболист итальянского «Наполи» Хвича Кварацхелия, чья стоимость в 2023 году достигла €68 млн. Второе место занял украинец Михаил Мудрик из лондонского «Челси» (2023 год, €60 млн). Замкнул тройку сильнейших Андрей Шевченко (Украина, «Милан», 2006 год, €51 млн).

Россиянин Александр Головин, выступающий за «Монако», занял шестое место. В 2018 году он стоил €30 млн.

Экс-игрок «Рубина» Хвича Кварацхелия перешел в «Наполи» в июле 2022 года из грузинского «Динамо» (Батуми). В марте футболист направился из казанской команды в расположение сборной Грузии на сбор и не вернулся. Позже клуб из Татарстана сообщил о приостановке контракта с футболистом.

В прошлом сезоне «Наполи» впервые за 33 года одержал победу в чемпионате Италии, а Кварацхелия провел 34 матча, отметившись 12 забитыми мячами и 10 результативными передачами. Грузин стал вторым бомбардиром команды. В текущем розыгрыше Серии А Хвича провел 18 матчей (5+3).

Ранее Жозе Моуринью накричал на Кварацхелию во время матча чемпионата Италии.