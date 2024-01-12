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Вратарь Нигматуллин вспомнил, как про него некорректно высказывался Акинфеев

Вратарь Нигматуллин об Акинфееве: в свое время он отзывался обо мне некорректно

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ruslannigmatullin/VK

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин заявил, что голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев некорректно отзывался о нем, передает «Спорт-Экспресс».

«Он говорил в интервью: «Да кто такой Нигматуллин? Если будет нужен диджейский совет, тогда еще послушаю. А так мне пофиг». Я не злопамятный. Но это отложилось», — сказал Нигматуллин.

Нигматуллин в России известен по выступлениям за московские «Локомотив», ЦСКА, «Спартак», грозненский «Терек» и ростовский СКА. Голкипер успел поиграть за итальянские «Салернитану» и «Верону», а также в Израиле за «Маккаби Ахи», где завершил карьеру в 2009 году. Вместе со «Спартаком» он стал двукратным чемпионом России. Еще один чемпионский титул он завоевал в «Локомотиве».

После завершения карьеры Нигматуллин связал свою жизнь с музыкой, став DJ. Выступал в разных странах Европы, в Америке и Турции.

В ноябре 2023 года Нигматуллин попал в заявку на ретро-матч между «Локомотивом» и ЦСКА.

Ранее Нигматуллин заявил, что в США ему не хватает борща.

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