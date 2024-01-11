Теннисист Медведев объяснил, почему они со Зверевым не могут стать лучшими друзьями

Российский теннисист Даниил Медведев в документальном сериале «Брейк-пойнт» рассказал о своем отношении к немцу Александру Звереву.

«Мы не можем быть лучшими друзьями. Это невозможно. Слишком большая конкуренция. У него есть победа в Олимпиаде, у меня — в турнире «Большого шлема». Думаю «Шлем» — более крупный титул, несмотря на то, что Олимпийские игры — это потрясающе. Мы соперничаем уже 10 лет. На корте мы по-прежнему хотим побеждать и уничтожать друг друга», — сказал Медведев.

В рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP) лидировать продолжает серб Новак Джокович (11 055 очков). Вторым идет испанец Карлос Алькарас, набравший 8855 очков. Тройку замыкает Даниил Медведев (7555 очков). Пятым идет еще один россиянин Андрей Рублев (5010 очков). Зверев — шестой (4275 очков).

Ближайшим турниром для теннисистов станет Открытый чемпионат Австралии (Australian Open). Матчи основных сеток турнира пройдут с 14 по 28 января. Соперник для Медведева определится по итогам квалификации.

Ранее российские теннисисты узнали соперников на Australian Open.