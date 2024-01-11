Назван самый перспективный тренер РПЛ

Бывший главный тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников высоко оценил работу Сергея Юрана на посту наставника «Пари Нижний Новгород». Его слова передает Legalbet.

«Самый перспективный тренер в РПЛ для меня — это Юран! У него есть перспектива. Он мне симпатичен своей работой в Нижнем Новгороде. Надо же смотреть, в каком клубе работает тренер, их материальное положение, какие возможности у команды и выжимает ли тренер максимум из этих возможностей. Мне кажется, Юран сейчас делает большую работу в «Пари НН», — сказал Овчинников.

Юран известен по работе в «Химках», «СКА-Хабаровске» и «Сибири». Он возглавил «Пари НН» в апреле 2023 года. Под его руководством команда избежала вылета в Первую лигу, обыграв в стыковых матчах «Родину».

В текущем сезоне команда под руководством Юрана одержала семь побед в 18 матчах при трех ничьих и восьми поражениях. Нижегородцы на зимнюю паузу в Российской премьер-лиге (РПЛ) ушли на девятом месте в турнирной таблице. Команда вылетела из розыгрыша Кубка России.

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