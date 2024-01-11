На российского бойца MMA напала собака

Известный российский промоутер Владимир Хрюнов рассказал, что на российского бойца смешанных единоборств Вячеслава Дацика во время пробежки напала собака. Его слова передает «Матч ТВ».

«Дацик получил повреждение во время пробежки, он подрался с собакой. Она напала? Да. Вячеслав сейчас восстанавливается после нападения», — сказал Хрюнов.

На счету 43-летнего Дацика в ММА семь побед и девять поражений. В августе 2023 года он победил нокаутом бывшего представителя Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) англичанина Оли Томпсона в боксерском поединке в Москве. 28 октября Дацик уступил белорусу Петру Романкевичу в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

Обсуждается подготовка второй встречи Дацика с Александром Емельяненко. В сентябре 2022 Дацик одолел своего оппонента в поединке по правилам бокса нокаутом в первом раунде.

Дацик также принимал участие в кулачных боях. Его соперником стал британец Рэнди Рендайн. Россиянин одержал победу.

В сентябре 2023 года Дацик отправился в зону СВО.

Ранее сообщалось, что Дацик отправился в зону СВО из-за ссоры с женой.